Pimonte. Un chilometro di nuova condotta idrica realizzato da Gori

Pimonte. Gori: avviati i lavori per la dismissione e la sostituzione di circa un chilometro di rete idrica in via Belvedere















Prosegue l’impegno di Gori per il potenziamento del servizio idrico sul territorio gestito.

Sono stati avviati, infatti, i lavori per la dismissione e la sostituzione di circa un chilometro di rete idrica in via Belvedere: un intervento in sinergia con la Regione Campania, che consentirà di risolvere definitivamente i problemi di distribuzione e mancanze d’acqua particolarmente frequenti durante il periodo estivo. La condotta, infatti, è stata oggetto di un raddoppio dei diametri di portata, con un notevole miglioramento del servizio per tutte le utenze interessate, e la contestuale risoluzione delle criticità legate anche alle perdite diffuse.

Attenzione per i cittadini



















“Con quest’intervento testimoniamo la nostra attenzione costante verso le esigenze dei cittadini – dichiara l’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello – In sinergia con l’Ente Idrico Campano, la Regione Campania e le Amministrazioni Comunali, abbiamo avviato un percorso volto alla riqualificazione delle infrastrutture, con l’obiettivo di potenziare il servizio offerto, anche attraverso l’ascolto e il coinvolgimento della comunità”.













La sostituzione della rete idrica, a cura di Gori, si inserisce nell’ambito di una serie di interventi alla rete fognaria in corso di realizzazione da parte dell’Ente Idrico Campano: “Stiamo portando avanti una grande opera di normalizzazione del sistema idrico integrato, anche attraverso la posa della nuova condotta fognaria in via Belvedere, al fine di fornire un servizio efficiente, efficace ed economico, in sinergia con la Regione Campania e Gori – sottolinea il Presidente dell’Ente Idrico Campano, Luca Mascolo.

“Ringrazio tutti gli enti competenti per la partecipazione attiva e condivisa: un elemento indispensabile per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio. Migliorare la qualità della vita dei pimontesi è l’obiettivo primario della nostra amministrazione, e attraverso questi interventi molto attesi dalla cittadinanza supereremo finalmente una serie di problematiche – conclude il Sindaco di Pimonte, Michele Palummo.