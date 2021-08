Pompei. Non funziona il servizio informazioni del Parco Archeologico proteste dei turisti

Una raffica di proteste sta investendo il centralino del Parco Archeologico di Pompei in questi giorni in cui sta crescendo notevolmente il flusso turistico di visita agli Scavi di Pompei. Il motivo delle proteste riguarda il servizio informazioni. Al momento trasferimenti a diverse mansioni di personale prima addetto alle informazioni, ferie e d altri motivi di funzionamento che riguardano la gestione della società di servizi che rilascia informazioni telefoniche all’utenza delle decine di migliaia di visitatori italiani e stranieri che ogni giorno arrivano a Pompei per visitare gli scavi e magari il giorno prima vogliono informarsi (in lingua italiana o lingua straniera) sull’apertura di qualche domus o su altri eventuali servizi interni non trovano risposta al servizio informazioni ed intasano le altre linee telefoniche del Parco Archeologico di Pompei. Ci vuole una pronta ed efficace risposta organizzativa del Parco Archeologico allo scopo di salvaguardare l’immagine di efficienza organizzativa che ha guadagnato l’Ente sotto la gestione dell’ex direttore generale del Parco massimo Osanna che domani terrà una conferenza stampa di annuncio pubblico dell’apertura delle visite del Termopolio del RegioV previso il 12 agosto.

Agro24Spot