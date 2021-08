POMPEI – Tamponi rapidi gratuiti per i visitatori del Parco Archeologico

Dal 6 agosto attiva una postazione a Piazza Anfiteatro

Dal 6 agosto per accedere ai siti del Parco archeologico di Pompei sarà necessaria esibire la certificazione verde covid / green pass (vaccino o certificato di tampone antigenico con esito negativo) https://www.dgc.gov.it/web/checose.html, in ottemperanza al decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021.

Nel pieno rispetto della normativa governativa e al fine di garantire la massima accoglienza di tutto il pubblico e facilitare l’accesso al sito di Pompei, il Parco Archeologico, in collaborazione con la Regione Campania – ASL 3 Napoli, attiva a partire dal 6 agosto una postazione presso l’ingresso di Piazza Anfiteatro, nei consueti orari d’ingresso al sito, per la somministrazione di tamponi antigenici rapidi con rilascio di relativa certificazione. Il servizio, che per ora si svolge in maniera sperimentale, è gratuito per i visitatori del sito.

“In una situazione di emergenza globale come quella che stiamo vivendo, compito di chi gestisce un luogo della cultura deve essere di conciliare al meglio le esigenze di salute e sicurezza pubblica con la nostra missione di essere un luogo inclusivo, accessibile e aperto a tutti – dichiara il Direttore Generale Gabriel Zuchtriegel – In quest’ottica, abbiamo chiesto alla Regione Campania la possibilità di attivare un presidio per test rapidi gratuiti per i nostri visitatori. Si tratta per ora di una sperimentazione che monitoreremo con attenzione, ma tempi di crisi a volte richiedono risposte veloci e insolite. Ringrazio la Regione Campania e l’ASL Napoli 3 di aver prontamente accolto la nostra richiesta e i visitatori per la loro comprensione e collaborazione.”​

Agro24Spot