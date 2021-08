Apre al pubblico il termopolio del Regio V il giorno di avvio green pass

C’è una serie di iniziative che seguono e accompagnano la valorizzazione di reperti scavati nel Parco archeologico di Pompei. Lo ha spiegato il direttore generale dei Musei, professore Massimo Osanna, nella conferenza stampa tenuta insieme al direttore del Parco, Gabriel Zuchtriegel, che ha diretto il lavori preparatori che hanno consentito di renderli fruibili in poco tempo ai visitatori di oggi (6 agosto) nell’Auditorium in cui è stata annunziata l’apertura al pubblico, a partire dal 12 agosto, del Termopolio scavato nel Regio V, dove insieme ad opere pubbliche di messa in messa in sicurezza dei fronti di scavo ha operato in parallelo la ricerca archeologica, il cui ritrovamento di reperti rappresenta la prima tappa del lavoro messo in campo dal team di operatori professionali del Parco Archeologico che lavora in sinergia per portare a termine altre due fasi preliminari alla valorizzazione: il restauro e lo studio che, per quanto riguarda il termopolio del Regio V riguarda l’eccezionale decorazione del bancone dipinto con immagini della nereide a cavallo di un ippocampo e di animali, probabilmente gli stessi che venivano cucinati e venduti nello stesso locale. Contestualmente alla visita del termopolio saranno previste visite straordinarie (a numero chiuso) anche al cantiere della casa di Orione e del giardino dove sono ancora in corso lavori di sistemazione. La casa di Orione prende il nome da un magnifico mosaico pavimentale raffigurante una delle più raffinate ed inedite iconografie rinvenute a Pompei in cui si rappresenta il mito della trasformazione di Orione in stella. Questo mosaico è connesso ad un secondo mosaico della Casa ed insieme sono di elevato profilo culturale che indirettamente fornisce informazioni sul presunto proprietario della casa. La casa del giardino è nota per il rinvenimento dell’iscrizione a carboncino che cambia la data dell’eruzione del Vesuvio 24 ottobre anziché 24 agosto del 79 d.c. La giornata dio poggi partiva con l’obbligatorietà del green pass che ha visto al via convenzione del parco Archeologico di Pompei con l’Asl NA 3 che ha praticato tamponi gratuiti specialmente a giovani che non hanno fatto ancora i vaccini.

