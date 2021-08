GORI e ANICAV. Sopralluogo congiunto sul Canale Marna

Prosegue la collaborazione tra GORI e ANICAV per la tutela dell’ambiente. Sopralluogo congiunto sul Canale Marna

Continua la collaborazione tra Gori e l’Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari e Vegetali (ANICAV) per mettere in campo azioni condivise finalizzate a tutelare la salubrità di fiumi e torrenti, anche attraverso un corretto smaltimento dei residui provenienti dalle lavorazioni conserviere attualmente in corso. È di questa mattina, infatti, il sopralluogo lungo le sponde del canale Marna, a cui hanno partecipato l’Amministratore Delegato di Gori, Vittorio Cuciniello, la Responsabile dell’unità Gestione Operativa e Depurazione, Marisa Amore, e il Direttore Generale di Anicav, Giovanni De Angelis, per verificare la condizione delle acque a seguito di una segnalazione dello scorso 3 agosto quando è stato rilevato che, a causa di uno scarico improprio e non autorizzato, le acque del canale consortile hanno assunto un colore torbido.

Verifiche del caso

Gori, conseguentemente, ha subito avviato le verifiche del caso, riscontrando la totale assenza di problemi sulle reti e sugli impianti fognari in gestione. L’illegittimo sversamento in atto proveniva da un canale secondario di raccolta di acque bianche la cui gestione, in quanto tale, non è di competenza Gori. L’azienda, quindi, ha provveduto ad informare subito i vari enti interessati, assicurando la propria collaborazione in ogni attività protesa a prevenire e scongiurare tali fenomeni così dannosi per l’ambiente e il territorio. Nella stessa direzione si muovono anche i vertici di Anicav, intenti a proseguire un’importante azione di sensibilizzazione verso i propri associati, in un’ottica di rispetto dell’ambiente e del territorio, anche al fine di evitare attacchi strumentali che danneggiano un comparto così importante per l’intera valle del Sarno.