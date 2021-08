Nocera Inferiore. Back to school, l’ Amministrazione chiede open day

Nocera Inferiore. Back to school in sicurezza, l’ Amministrazione chiede un open day

Il sindaco Manlio Torquato e il presidente della Commissione sanità del Comune di Nocera Inferiore, il dottor Vincenzo Stile, hanno chiesto al direttore dell’ UOC Igiene Pubblica, il Dottor Arcangelo Saggese Tozzi, di organizzare un open day per la popolazione scolastica nocerina da tenersi entro la prima settimana di settembre. La richiesta nasce dalla proposta del gruppo Nocera Coraggiosa sulla scorta della considerazione che molti studenti fuori città nel periodo estivo, non hanno potuto accedere alla campagna vaccinale aperta agli over 12.

“L’ inizio del nuovo anno scolastico è alle porte. Dobbiamo farci trovare pronti per assicurare il rientro in presenza in sicurezza ed agire per tempo con le necessarie azioni preventive” dice il sindaco Manlio Torquato.