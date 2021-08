S.Antonio Abate. Sicurezza stradale: interventi in via Santa Maria la Carità

S.Antonio Abate. Sicurezza stradale in città. L’amministrazione Abagnale interviene sulla viabilità in via Santa Maria la Carità

Sicurezza stradale in città. L’amministrazione Abagnale interviene sulla viabilità in via Santa Maria la Carità. Nonostante gli interventi migliorativi apportati il tratto stradale presenta ancora numerosi punti critici circa la sicurezza veicolare. In particolare, nell’incrocio con via Casoni Marna, dove si registrano numerosi incidenti di cui due sono stati addirittura mortali. Rilevate le criticità, sono da imputare principalmente a due fattori di rischio: l’eccesso di velocità dei veicoli in transito su via S. Maria La Carità e la scarsa visibilità per i veicoli provenienti da via Casoni Marna.

Le criticità sulla strada

“Come atto dovuto di un’Amministrazione che intende tutelare l’incolumità dei suoi cittadini, anche nel rispetto delle due vittime che lì vi hanno perso la vita, abbiamo interrogato il Comando di Polizia Municipale sulle misure ancora attuabili per contenere i rischi di collisione. Visti gli spazi ridotti della sede stradale, al fine di canalizzare al meglio il traffico, è necessario procedere con una variante al PUC, attuando con apposito progetto l’esproprio della parte non ancora edificata a ridosso dell’incrocio” si legge nella nota del sindaco Abagnale.

I migliorativi sulla sicurezza riguarderanno l’apposizione di bande sonore, di segnalazione e il rafforzamento della segnaletica esistente che andranno a supportare l’intervento strutturale della sede stradale ampliando la visibilità, diminuendo i punti di possibile scontro.

ReCro