Scafati. Maxi discarica a San Pietro, scattano i sigilli

Una discarica a due passi dalla piazza di San Pietro. Quasi 200 metri cubi di rifiuti abbandonati in un fondo agricolo di circa 7mila mq, scoperti mercoledi mattina dalla Polizia Municipale. Intervenuti a seguito di una segnalazione, gli agenti hanno recintato e posto l’area sotto sequestro. Siamo in via Terze, strada che collega la frazione di Bagni con quella di San Pietro. L’arteria non ha sbocco, e termina su un fondo agricolo attualmente abbandonato, non recintato, di proprietà di un noto medico di Scafati attualmente fuori città, e ignaro della situazione. Quando gli agenti si sono recati sul posto, ai loro occhi è apparsa una vera e propria discarica abusiva, con tonnellate di rifiuti sparsi per tutta la sua ampiezza. C’era di tutto, dai rifiuti urbani al materiale di risulta di ristrutturazioni edilizie. Evidente che la discarica fosse stata individuata come tale da piccoli svuotacantine, che per poche decine di euro sversano i loro carichi nelle campagne scafatesi. Apposti i sigilli, è partita la denuncia in Procura contro ignoti. Necessaria una vagliatura del materiale giacente, soprattutto di quel che resta di un vecchio rogo appiccato tempo indietro. Sarà cura del proprietario effettuare la bonifica dell’area e metterla in sicurezza. In questi giorni, nonostante la carenza di uomini e mezzi, gli agenti della Polizia Locale coordinati dal comandante Salvatore Dionisio stanno battendo il territorio alla ricerca di discariche e di sversamenti illegali nei canali del fiume Sarno. Si temono roghi come quello che ha avvolto via Del Polverificio domenica scorsa, quando la nube nera sprigionata dalla combustione dei rifiuti ha lambito la vicina autostrada, arrivando anche alle centinaia di abitazioni del centro città. Un mix tossico pericoloso, che ha spinto il Sindaco Cristoforo Salvati a presentare un esposto alla Procura della Repubblica, diffidando la Regione Campania, competente sull’area, ad effettuare bonifica. Diverso il contesto in via Terze, dove la discarica è stata rinvenuta in una proprietà privata, in precedenza adibita a deposito di imballaggi in legno e plastica. Sul posto con i caschi bianchi anche Antonella Vaccaro, Presidente commissione Ambiente con Paolo Attianese, e l’amministratore unico dell’Acse Giovanni Marra. “Purtroppo dopo anni di incuria, abbiamo molte zone della città in cui la fanno da padrone l’inciviltà. Sono certa che sconfiggeremo questo degrado con la collaborazione di tutti” le parole della Vaccaro. “Scafati non è la terra dei fuochi, ed anzi la cittadinanza può vantare un’ottima percentuale di raccolta differenziata. Invito tutti gli scafatesi a segnalarci le varie aree problematiche, al fine di poter intervenire celermente” è l’appello di Attianese. “Siamo in attesa di concludere l’iter per l’acquisto delle fototrappole, uno strumento prezioso di ausilio alla Polizia Locale, per frenare sul nascere il fenomeno”, così l’assessore Daniela Ugliano.

Adriano Falanga