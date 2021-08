Campania. Sospesi 23 medici e infermieri “no vax”

Sospensione per 23 medici, infermieri, operatori socio – sanitari, fisioterapisti, ostetriche e un autista soccorritore che avevano rifiutato la vaccinazione contro il Covid-19. Per loro anche la sospensione dello stipendio. Lo ha deciso l’ASL Napoli 2 Nord, “in base alle disposizioni di legge che prevedono l’allontanamento dai servizi assistenziali di quegli addetti che – pur non avendo particolari problematiche di salute – scelgono di non sottoporsi alla iniezione”.

Impossibile impiego del personale renitente

Prima di procedere con i provvedimenti, “i direttori delle unità operative hanno verificato l’impossibilità di poter impiegare questo personale in attività che non prevedessero il contatto diretto con i pazienti”. L’altolà permane fino al termine dello stato di emergenza Covid (attualmente fissato al 31 dicembre) oppure fino all’adempimento dell’obbligo vaccinale previsto dalla disposizione nazionale. Chiaro anche il governatore della Campania, Vincenzo De Luca: “Sulle sospensioni saremo rigorosi e inflessibili sul personale sanitario – dice – faremo una verifica anche sul personale privato convenzionato”.