Pompei. Normativa anticovid di ingresso al Parco Archeologico

E’ possibile accedere al Parco Archeologico di Pompei solo previa esibizione della certificazione verde covid / green pass (vaccino o certificato di tampone antigenico con esito negativo) in ottemperanza al decreto legge n. 105 del 23 luglio 2021.

il Parco Archeologico, in collaborazione con la Regione Campania – ASL 3 Napoli Sud, ha in dorso di attivazione una postazione presso l’ingresso di Piazza Anfiteatro, nei consueti orari d’ingresso al sito, per la somministrazione di tamponi antigenici rapidi con rilascio di relativa certificazione. Il servizio, che per ora si svolge in maniera sperimentale, è gratuito per i visitatori del sito. Di seguito anche il link all’elenco delle Farmacie dell’area Città Metropolitana di Napoli, aderenti alla campagna di screening volontario (in elenco sono presenti solo le farmacie che hanno fatto regolare richiesta di adesione volontaria seguendo le indicazioni del protocollo Regionale del 14/12/2020 N° UC.2020.0002977 ):

https://www.federfarmanapoli.it/…/1333-farmacie….

Per agevolare le modalità di controllo e accesso al sito, si invita a tenere a portata di mano la documentazione richiesta.

Il personale preposto alle procedure di controllo degli accessi provvederà a controllare il “QR” in modalità digitale con l’applicazione prevista VerificaC19 ( è ammesso anche il certificato in formato cartaceo) insieme al documento di riconoscimento del visitatore al fine di verificarne l’effettiva titolarità.

