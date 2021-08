Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, l'uomo, ha seguito due ragazzine per poi entrare in azione, strappando il telefono cellulare dalle mani di una quindicenne

Salernitano. Scippa telefonino a 15enne e la scaraventa a terra, arrestato

I carabinieri, a Battipaglia, nel Salernitano, la notte scorsa, hanno arrestato un giovane di 19 anni che, un paio d’ore prima, aveva rubato lo smartphone dalle mani di una ragazza di 15 anni, che stava passeggiando all’altezza di via Roma in compagnia di un’amica. Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma della locale Compagnia, intorno alle 23, l’uomo, senza fissa dimora originario del Marocco e da poco in Italia, ha seguito per un tratto di strada le due ragazzine per poi entrare in azione, strappando il telefono cellulare dalle mani della quindicenne.

La reazione

La vittima, residente a Battipaglia, ha opposto qualche resistenza, ma è stata scaraventata a terra e presa a calci dall’uomo. L’amica, intanto, è riuscita ad allertare il 112 e i carabinieri hanno avviato le ricerche con diverse pattuglie, fino all’una, quando lo hanno bloccato mentre vagava per le strade della città alle porte della Piana del Sele, recuperando la refurtiva, restituita alla proprietaria che se l’e’ cavata con qualche graffio e con un grande spavento. Il 19enne, invece, ha trascorso la nottata in camera di sicurezza in attesa del giudizio di convalida previsto per oggi.

AGI