Scafati. Rendiconto, tensione in maggioranza

Cè fibrillazione in maggioranza per il voto al Rendiconto 2020, previsto nel Consiglio Comunale già convocato per il 25 agosto. Allinterno della coalizione di Cristoforo Salvati vi sono frizioni che potrebbero portare allassenza pilotata, o peggio ancora al voto contrario. Luca Maranca, capogruppo di Fdi, negli ultimi tempi è apparso molto contrariato per lazione amministrativa della sua coalizione. Potrebbe non esserci il 25 agosto, ufficialmente perché ancora in ferie. Potrebbe seguirlo anche il giovane Domenico Acunzo, componente del gruppo dei dissidenti. In affanno anche il leghista Giovanni Bottone, contrariato dalla mancata nomina dellex 110 che dovrebbe guidare lufficio Gestione Pip. Una manifestazione di interesse conclusa da mesi, ma i cui esiti sono finiti nel dimenticatoio. A partecipare due tecnici, larchitetto Pepe Francesco e lingegnere Sabini Giuseppe. La selezione si è chiusa a Febbraio, e dal verbale redatto dalla commissione esaminatrice la valutazione finale ha visto prevalere Sabini con 90 punti, rispetto ai 70 di Pepe. Tensione anche con Paolo Attianese, che dal sindaco ha ricevuto, tramite messaggio privato, linvito a uscire dalla maggioranza qualora non vengano condivise le linee programmatiche e gli atti di indirizzo. Motivo del richiamo la fuga in avanti che Attianese avrebbe fatto mediaticamente, riguardo il sequestro di una discarica abusiva a San Pietro. Le attività di comunicazione vanno coordinate per evitare di avere condotte aggressive da parte dei cittadini ha scritto Salvati. Sul Rendiconto pesano però anche le dimissioni del Presidente del Collegio dei Revisori a margine del parere negativo, successivamente ammorbidito dagli altri due componenti rimasti, con parere positivo ma subordinato al raggiungimento degli obiettivi. Da qui lappello del primo cittadino ai consiglieri comunali di votare il Bilancio. L’appello lo rivolgiamo noi: ma non al Sindaco, che è sordo e immobile, ma ai colleghi di maggioranza: questo rendiconto apre definitivamente le porte del dissesto al Comune, con gravissime conseguenze per i cittadini, per la qualità e la quantità dei servizi, per il futuro di Scafati. Chiediamo loro un gesto di responsabilità e di amore per la nostra comunità: e cioè di non votarlo la replica di Michele Grimaldi. D’altronde, non sono chiare le motivazioni delle dimissioni del Presidente del collegio dei Revisori dei Conti aggiunge il segretario Pd. Perplessità anche dalla capogruppo di Forza Italia, Teresa Formisano. Il Comune di Scafati ha debiti noti, oramai “cristallizzati”, come bene hanno detto i Revisori dei Conti nella prima relazione. Non comprendo come questo ‘cristallo’ si sia potuto rompere improvvisamente, passando da un parere negativo ad uno positivo. Un cambiamento di rotta che ha determinato le dimissioni del Presidente del Collegio dei Revisori, le cui motivazioni a mio avviso sono un po’ vaghe. La mia idea sulla vicenda si allinea di certo al primo parere dei Revisori.

Adriano Falanga

Agro24Spot