Pagani. Si lavora per i compensi dei dipendenti

Chiedono riconoscimento dovuto del lavoro svolto i dipendenti comunali di Palazzo San Carlo. Rivendicano il pagamento degli emolumenti relativi all’anno 2020. E quando ribadito anche dai sindacati durante l’incontro che si è svolto venerdì e riportato sulle colonne del quotidiano “La Città”.

Situazione al vaglio dell’OSL

Sulla questione degli emolumenti pochi giorni fa l’Organismo Straordinario di Liquidazione si è occupato dell’indennità relative agli anni 2018 e 2019 approvando il mandato di pagamento. Più complessa la situazione relativa agli emolumenti relativi all’anno 2020. Il ritardo sarebbe da ricondurre a un contrattempo nelle procedure da attuare.

Il documento mancante

Mancante, sempre secondo quanto riportato dal quotidiano salernitano, ancora a oggi la dichiarazione sulla performance. Un documento importante, perché la sua stesura permetterebbe di procedere alla liquidazione sulla produttività e su altre indennità a favore dei dipendenti comunali in attesa da tempo. Il sindaco Raffaele Maria De Prisco ha comunicato che a occuparsi della questione sarà l’assessore con delega personale Davide Nitto. De Prisco ribadisce di essere in contatto i commissari dell’Organismo Straordinario di Liquidazione per individuare una soluzione a favore dei lavoratori in tempi ragionevolmente brevi.