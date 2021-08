Dovrebbe essere imminente l’avvio dei lavori per la costruzione della nuova rampa di accesso e di svincolo dell’autostrada 3, in località Pagliarone

S.Egidio – Angri. A breve l’inizio dei lavori della nuova rampa autostradale

Dovrebbe essere imminente l’avvio dei lavori per la costruzione della nuova rampa di accesso e di svincolo dell’autostrada 3, in località Pagliarone, ai confini con i comuni di Angri e Sant’Egidio del Monte Albino. Espletati le ultime formalità della gara di appalto, indetta dalla Centrale Unica di Committenza Sele – Picentini (Amministrazione Aggiudicatrice) per conto del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (Stazione Appaltante), dovrebbe essere aperto il cantiere per i lavori di realizzazione della rampa mancante in uscita ad Angri Sud venendo da Salerno per Napoli.















Alternativa al Casello di Via Dei Goti

Dopo lo smantellamento del casello autostradale Angri Nord di Via Dei Goti e le conseguenti proteste di una parte della comunità angrese l’attenzione è stata immediatamente rivolta alla mancata realizzazione dell’uscita verso Napoli di Angri Sud che a suo tempo venne fermata dall’amministrazione comunale di Sant’Egidio del Monte Albino durante il sindacato di Roberto Marrazzo e dall’allora assessore delegato Nunzio Carpentieri oggi consigliere regionale di Fratelli D’Italia.



















Lavori imminenti

Con la gara indetta dalla Centrale Unica di Committenza Sele – Picentini (Amministrazione Aggiudicatrice) per conto del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino (Stazione Appaltante) e assegnato l’appalto, nelle prossime settimane, secondo indiscrezioni che arrivano dall’amministrazione di Palazzo Ferrajoli, dovrebbero prendere il via i lavori relativi all’intervento infrastrutturale integrato del sistema della viabilità connesso alla realizzazione della rampa di uscita Angri Sud sulla corsia Nord dell’autostrada A3. L’importo complessivo dell’appalto è di 1.626.723,77 euro. I tempi di realizzazione e apertura della rampa sono da definire.

