Scafati. Polverificio Borbonico: riapertura entro il 2022?

Il Polverificio Borbonico potrebbe presto riaprire. Uno dei simboli cittadini potrebbe, infatti, riaprire al pubblico entro la fine del 2022. Questo l’obiettivo di Gabriel Zuchtriegel direttore del Parco Archeologico di Pompei sotto la quale è passata la competenza e la gestione della storica struttura di Via Pasquale Vitiello.



















Anni di abbandono

La struttura storica scafatese da anni ormai riversa in cattivo stato e non è più accessibile al pubblico. Il complesso storico è stato abbandonato definitivamente da quasi cinque anni e nell’ultimo anno è stato utilizzato come centro di Unità Assistenziale COVID-19. Qualche mese fa è stato anche al centro di un grave fatto di cronaca, infatti a ridosso dell’area verde venne scoperta una piantagione di marijuana.















La vertenza tra comune e MIBAC

Un abbandono che vede contrapposti il Comune e il ministero dei Beni Culturali impegnato nella riorganizzazione dei siti storici e d’interesse accorpando il Real polverificio Borbonico ad altri luoghi storici d’interesse della zona, da Torre Annunziata a Boscoreale, al parco archeologico di Pompei causando di conseguenza problemi nella complessiva gestione del patrimonio artistico. La notizia del recupero del Real Polverificio, come scrive il quotidiano “La Città”, è stata data dallo stesso direttore Gabriel Zuchtriegel venerdì scorso a margine della conferenza stampa di presentazione della nuova area degli scavi di Pompei.

