Coldiretti Campania, l’allarme: pomodori fermi nei campi

Agricoltura: Coldiretti Campania, pomodori fermi nei campi. A causa rallentamento trasporti verso l’agroindustria

Nel pieno della stagione di raccolta dei pomodori da conserva, i frutti restano fermi nei campi a causa di un rallentamento inatteso della logistica dei trasporti verso l’agroindustria. È la denuncia che lancia Coldiretti Campania alla luce delle numerose segnalazioni di sofferenze da parte degli agricoltori. “Nonostante gli sforzi enormi – evidenzia Salvatore Loffreda, direttore regionale di Coldiretti – superando grandinate, gelate, virosi, e pure il COVID, gli agricoltori si ritrovano a fare i conti con la mano dell’uomo che colpisce cinicamente. La produzione del pomodoro da barattolo si concentra tra Campania e Puglia. Ma mentre lo scorso anno c’era carenza di prodotto e si rincorrevano gli agricoltori, in questa campagna mancano gli autotrasportatori per consegnare alle industrie conserviere. È uno strano fenomeno, che lascia molti interrogativi. A chi giova mettere in concorrenza i due territori regionali? Come e’ possibile che la logistica che ha sempre funzionato, oggi venga meno? Che fine ha fatto la programmazione dell’approvvigionamento? Il nostro timore è che dietro ci sia la volontà’ di creare una crisi e una concorrenza artificiale tra Campania e Puglia, lasciando a terra i pomodori per poi speculare. Gia’ ci stiamo muovendo verso la Regione per chiedere un tavolo urgente per approfondire la questione.”

I costi di filiera

Quando si acquista una passata al supermercato – spiega Coldiretti – si paga più per la confezione che per il pomodoro contenuto. In una bottiglia di passata di pomodoro da 700 ml, in vendita mediamente a 1,3 euro, oltre la meta’ del valore (53%) e’ il margine della distribuzione commerciale con le promozioni, il 18% sono i costi di produzione industriali, il 10% e’ il costo della bottiglia, l’8% è il valore riconosciuto al pomodoro, il 6% ai trasporti, il 3% al tappo e all’etichetta e il 2% per la pubblicità.

Ansa