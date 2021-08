COLONNINE D’AUTORE, ECCO LE RICARICHE PIU’ FASHION

Le colonnine di ricarica elettrica diventano opere d’arte. Coniugare il design dell’infrastruttura con l’arredo urbano, rispettando lo stile delle città, tenendo conto delle tradizioni locali senza diventare oggetti estranei al contesto che li circonda. Su questo tema il designer Umberto Palermo ha firmato una gamma di distributori di energia, dedicata a sedici città italiane, con tecnologia sviluppata dalla E-Lectra di Cassino.

Le creazioni supportano anche la tecnologia vehicle to grid, cioè la possibilità di ricaricare e scambiare energia tra il veicolo e la rete in maniera bi-direzionale.

L’idea è che le piccole infrastrutture, oltre a essere fondamentali per lo sviluppo della mobilità sostenibile, possano anche vestirsi in modo nuovo e adattabile alle regioni ed alle città.

Il primo modello è stato mostrato al Salone Nautico di Venezia nell’ambito della presentazione della gamma del quadriciclo elettrico Mole Urbana. Le colonnine sono state disegnate da 16 artisti internazionali, tra i quali Billy The Artist, pittore designer Pop Art New York, Yu Jin, pittore surrealista di Pechino, Tsuneki Hirai, pittore espressionista del Giappone, Antonio Perotti pittore e designer di Salerno.