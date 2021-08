Nocera Inferiore. La situazione della viabilità e dell’inquinamento sulla ex Strada Statale Atzori è critica, soprattutto in questo periodo dell’anno



















Nocera Inferiore. Traffico pesante in Via Atzori: è un problema

Via Atzori ingolfata dal frequente traffico dei mezzi pesanti. La situazione della viabilità e dell’inquinamento sulla ex Strada Statale Atzori è critica, soprattutto in questo periodo dell’anno con la campagna della trasformazione del pomodoro. Il sindaco Manlio Torquato ha scritto al prefetto Francesco Russo chiedendo un suo interessamento.















Un’ordinanza

Il primo cittadino Torquato alla luce della attuale situazione sula tratto stradale potrebbe anche emettere un’ordinanza che limiti il traffico pesante lungo la strada cittadina. Il nuovo sistema per consentire l’accesso ai camion oltre le 40 tonnellate sulla rete non sembra essere risultato efficace i conducenti dei mezzi sembrano optare la percorrenza tutta la Strada Statale 18 che comprende anche la Via Atzori strategico per l’accesso al casello autostradale di Nocera inferiore. Scelte che incidono sulla circolazione bloccando il traffico, tanto da costringere il sindaco a studiare eventuali drastici provvedimenti con quello della imitazione dei mezzi pesanti, non solo sulla Strada Statale Atzori ma anche, complessivamente, sul territorio cittadino di Nocera Inferiore.















Un problema comune

La programmazione della limitazione del traffico potrebbe essere inquadrata in un clima di collaborazione con i vicini comuni di Pagani e Nocera Superiore interessati dallo stesso problema. Un’azione comune che potrebbe produrre benefici complessivi al comprensorio agro. La discussione potrebbe essere oggetto d discussione anche nell’Assemblea dei Sindaci dell’Agro e della Valle Metelliana, promossa dal sindaco di Corbara Pietro Pentangelo. L’Assembla da tempo si sta occupando di problemi comuni alle comunità del comprensorio, compreso qualche comune dell’area vesuviana.

ReCro