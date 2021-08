Pompei. Bottega Pompeiana realizza i sogni degli innamorati di Pompei

Di Mario Cardone

L’unione di due imprenditori che hanno maturato esperienze positive in campi diversi ha comportato un business che non esisteva ancora a Pompei, puntando sul valore aggiunto che l’artigianato assicura alle cose belle impreziosendole nella trasformazione di gioielli esclusivi che attirano immediatamente l’interesse del visitatore raffinato e contribuiscono a ravvivare il ricordo di una giornata indimenticabile. Nella Bottega Pompeiana si trovano in vendita souvenir personalizzati carichi di magia. Monili, oggetti d’abbigliamento e profumi che al valore intrinseco aggiungono quello immateriale che nasce dall’artigianato tradizionale, che rappresenta l’eredità nobile di un territorio di grande tradizione. Nella Bottega Pompeiana all’esperienza artigianale di Mastrogiò si abbina l’estro di un operatore turistico (Carmine Di Paolo) che ha fatto dell’accoglienza professionale una ragione di vita. Mastrodià (al secolo Giovanni Cavallaro) vanta un bagaglio di conoscenze nel settore delle calzature che rimandano a tre generazioni. I suoi nonni erano produttori di forme per calzature. Attività fiorente fino a quando l’esperienza di famiglia non ha retto al passo del cambiamento. A questo punto Mastrogiò si è inventato un mestiere innovativo per contrastare la crisi in un settore in cui non aveva nulla da apprendere, mettendo a frutto un patrimonio di conoscenze estetiche coniugate ad un’abilità manuale non comune e al genio dell’eleganza che nasce dalla nella cura dei minimi dettagli. E’ sulla base di queste caratteristiche che Mastrogiò ha pensato ad una produzione esclusiva di “sandali gioiello” realizzati manualmente su misura, utilizzando solo pellami di alta qualità, suole di cuoio toscano (con apposito certificato di garanzia) ed inserti di cristalli Swaroski incolori o dai cento colori. Bastano 15 minuti al nostro personaggio per realizzare un paio di sandali (che è diverso da tutti gli altri) sulla base delle richieste del cliente. E’ uno spettacolo guardare Mastrogiò al lavoro al suo banchetto artigianale sito all’angolo d’ingresso di Bottega Pompeiana, dove ogni paio di sandali venduti è diverso da quello realizzato in precedenza. Anzi qualche signora chiede che il sandalo del piede destro sia diverso da quello del piede sinistro. L’assortimento di Bottega Pompeiana è frutto anche della professionalità creativa di Carmine di Paolo, imprenditore di successo nei servizi turistici, basati sul valore dell’accoglienza. Gli stessi valori che l’abile pompeiano ha trasferito nella Bottega del centro di Pompei in cui, selezionando gli articoli che trionfano nelle vetrine ha abbinato il suo gusto alla capacità d’intuire le preferenze della clientela, ponendola alla base della strategia commerciale di Bottega Pompeiana che forma un catalogo di cose preziose per i clienti che parte dai sandali gioiello di Mastrogiò e si completa nella collezione di oggetti esclusivi, posti in bella mostra nelle vetrine interne ed esterne al negozio che incuriosiscono i turisti quando attraversando la centrale via Roma di Pompei e non possono fare ameno di ammirarli nel loro splendore e il valore esclusivo e design speciale (argenteria pura, dorata e placata in oro, monili di corallo. Cammei artigianali di Torre del Greco con artistiche incisioni su rare conchiglie, oltre a limoncello di costa d’Amalfi in esclusive brocche e/o contenitori artistici di ceramica di Vietri sul mare, foulard di seta con dipinti realizzati con una speciale tecnica “ a ricalco” da basi in ceramica affrescate artisticamente per essere riprodotte nelle immagini artistiche su sciarpe e fazzoletti di seta naturale. Inoltre orologi sportivi Ferrari e Maserati da uomo ed eleganti ed esclusivi orologini da donna insieme a numerose “proposte fantasie” preziose per l’abbigliamento femminile ed articoli artistici per l’arredamento della casa. Mostra meno

