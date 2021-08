Pompei. Il presidente del consiglio presenterà delibera di decadenza per la De Angelis

(Pompei – Mario Cardone) Maggioranza o opposizione ? Dopo un anno di indecisioni e/o tentennamenti sulla posizione da tenere, ora rischia di perdere (per decadenza) il seggio di consigliera comunale Luisa De Angelis eletta con 241 preferenze nella lista civica di Pompei Democratica a sostegno del candidato sindaco Carmine Lo Sapio. E’ proprio con quest’ultimo che fin dalla proclamazione della nuova amministrazione la consigliera di maggioranza ha avuto palesi contrasti formalizzati in altrettante interrogazioni con le quali aveva messo in risalto contraddizioni degli atti e dei comportamenti dei suoi alleati che le conferivano un inatteso ruolo critico, considerato che i suoi quesiti erano indirizzati ai suoi stessi alleati politici. Solo recentemente La De Angelis sembrava aver deciso di passare all’opposizione dal momento che aveva partecipato ad una riunione che metteva le basi di una nuova componente politica pompeiana (che si dichiarava di opposizione) . Il fatto è che se la consigliera De Angelis è stata molto attiva nella produzione di interrogazioni all’amministrazione non altrettanto è risultato riguardo al suo presenzialismo se è vero che su 9 consigli comunali è stata presente solo a 7, assentandosi alle ultime 3 sedute. Inoltre riguardo all’ultima assenza risulterebbe la mancanza di preavviso ed eventuale giustificazione allegata. Per farla breve il presidente del consiglio comunale Giuseppe la Marca è dell’avviso che (in base al regolamento comunale) ci siano gli elementi oggettivi validi e probanti per dichiarare la decadenza della De Angelis dal consiglio comunale di Pompei in base al regolamento. Iniziativa dovuta, la sua, dal momento che il primo non eletto (Attilio Malafronte) ha reso pubblico il suo legittimo interesse a subentrare al posto della De Angelis in consiglio comunale. Ora il presidente La Marca presenterà probabilmente una delibera di decadenza della De Angelis al prossimo assise che, stando ai numeri, passerà a maggioranza ma è altrettanto probabile una vertenza a riguardo (e forse un ricorso amministrativo) perché la giurisprudenza avrebbe sull’assenteismo politico un indirizzo diverso da quello espresso nel regolamento comunale (che dovrebbe contenere la fonte di diritto prevalente). In ogni caso ancora tutto da chiarire anche perché pare che la Luisa De Angelis non si sia data ancora per vinta.

Agro24Spot