Sant’Antonio Abate. Un murale per Diego Maradona

Sant'Antonio Abate. Un murale per Diego Armando Maradona. L’opera sarà realizzata e raffigurata sulla parete dello stadio “Vigilante Varone”

Un murale per Diego Armando Maradona. L’opera sarà realizzata e raffigurata sulla parete dello stadio “Vigilante Varone”. La realizzazione del murale verrà fatta sulla facciata esterna di una delle pareti dell’impianto sportivo di proprietà comunale sito in via Casa Rostillo, raffigurante l’immagine del famoso calciatore Diego Armando Maradona. A proporre l’opera al comune è stato il Forum dei Giovani di Sant’Antonio Abate.

Le parole del sindaco Ilaria Abagnale

“In qualità di Amministratori, intendiamo promuovere l’intervento sperimentale di decoro urbano, valorizzando il “murale” come forma comunicativa e creativa specialmente delle nuove generazioni. Il Consiglio del Forum dei Giovani – che si occuperà personalmente della cura e delle spese dell’opera – ha individuato come tema ispiratore da realizzare sulla parete del campo sportivo, di cui all’unita documentazione fotografica, il calciatore argentino campione del mondo nel 1986 e vice campione del mondo nel 1990, vittorie che unite ad altre fanno di lui uno dei più grandi calciatori di tutti i tempi” scrive il sindaco Ilaria Abagnale sul suo profilo social istituzionale.