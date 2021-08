Scafati. Servizi comunali in affanno, mancano i dipendenti

Rischio chiusura per i servizi comunali. Anagrafe, servizi cimiteriali e l’ufficio commercio sono i principali settori del comune a rischio chiusura conseguenza della grave carenza dei dipendenti comunali. Su circa 320 dipendenti, in base di 50.000 abitanti della città in servizio ci sono appena 116 dipendenti in forza organico, tra cui 30 agenti di Polizia Locale.

Ulteriori disagi dalla pausa estiva

La pausa estiva ha ulteriormente ridotto il personale. Una situazione consequenziale anche al pensionamento di alcuni funzionari storici del Comune. Secondo indiscrezioni, riportate dal quotidiano “Il Mattino”, alcuni dipendenti sarebbero stati anche richiamati d’emergenza per adempimenti burocratici improcrastinabili. I sindacati sono sul piede di guerra, la situazione a Palazzo Meyer è ormai insostenibile.

Arriva Paola Pucci

Intanto si è insediata Paola Pucci, la nuova segretaria generale, in sostituzione di Giovanna Imparato.