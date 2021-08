Sigarette elettroniche: la scelta intelligente per smettere di fumare

Avete appena comprato una sigaretta elettronica o state pensando di comprarne una, ma non sapete da dove cominciare? Molto bene, oggi veniamo in vostro aiuto cercando di spiegarvi in maniera accurata cosa sia una e-cig e come possa aiutarci a smettere di fumare. La sigaretta elettronica non prevede la combustione di tabacco, bensì la possibilità di inalare dei liquidi con presenza o meno di nicotina. Negli store fisici, oppure online, possiamo trovare una vasta scelta di liquidi tabaccosi che contengono più o meno nicotina. Un’invenzione che di certo non fa solo bene alla nostra salute, ma anche all’ambiente che ci circonda. Ma da cosa è composto un liquido base per sigaretta?

Le sostanze più importanti sono due: Glicerina Vegetale e Glicole Propilenico, presenti nel settore alimentare come dolcificanti e conservanti oppure nel settore cosmetico. In commercio possiamo trovare due rapporti scelti dai migliori vaper e nello specifico in 70/30 0 50/50. La scelta è del tutto personale, considerando che una presenza maggiore di Glicole Propilenico andrà a rendere più intensa la fumata, mentre quantità maggiori di Glicerina Vegetale renderanno l’esperienza più secca. Oltre al liquido base per sigaretta possiamo trovare quelli contenenti nicotina e qui bisogna soffermarsi: in commercio la nicotina liquida pura non può essere venduta perché risulta nociva, pertanto è possibile trovarla in confezioni massime da 10 ml, già miscelata ad altri ingredienti. Al liquido base poi è possibile aggiungere diversi aromi, siano essi naturali o artificiali per rendere la fumata più gustosa e intensa. Chi si approccia per le prime volte alla sigaretta elettronica per smettere di fumare tende a scegliere i liquidi tabaccosi poiché simili all’aroma classico della sigaretta in tabacco biondo. Coloro che scelgono invece di eliminare le “classiche” vanno a selezionare inizialmente gli aromi tabaccosi per rendere meno traumatico il distacco ed inoltre permettono di gestire al meglio la quantità di nicotina da inserire nel liquido base. Vi state chiedendo quindi se effettivamente le varie e-cig presenti sul mercato possano aiutarci ad eliminare il vizio del fumo? La risposta è sì, ma bisogna innanzitutto capire quali siano i liquidi tabaccosi e come scegliere quelli più adatti a noi. Scopriamolo in questa interessante guida

Liquidi tabaccosi: quali sono e come sceglierli? Scopriamolo insieme

Prima ancora di capire quale sia il miglior liquido tabaccoso da scegliere per la nostra fumata, bisogna comprendere l’abitudine stessa nel fumare le classiche in tabacco: quante sigarette fumiamo durante il giorno? Siamo fumatori incalliti oppure siamo abituati a 3 o 4 al giorno? Tutto questo ovviamente andrà a influire sulla scelta finale, specialmente se stiamo decidendo di passare allo svapo per smettere di fumare. Nel primo caso quindi, consigliamo di scegliere un liquido con una percentuale maggiore di nicotina affinché non si passi nuovamente in poco tempo al tabacco. Nella seconda ipotesi potremmo optare per una bassa percentuale di nicotina inalando già liquidi aromatici e profumati. Consigliamo una scelta sempre consapevole dei vari liquidi da fumare prediligendo quelli certificati affinché ci sia una massima e totale sicurezza in termini di sostanze utilizzate e quantità reale di nicotina.

Liquidi tabaccosi: perché sceglierli e quali sono i migliori

Procurati quindi sigaretta e liquido base, possiamo adesso capire quali liquidi tabaccosi scegliere. Cosa sono questi ultimi nello specifico? Sono liquidi che riproducono in maniera abbastanza fedele il gusto del tabacco e quindi ideali se ci stiamo approcciando per la prima volta al mondo dello svapo. Questi ultimi permettono di ammortizzare la mancanza della sigaretta combustibile non solo per la quantità presente di nicotina, ma soprattutto per il gusto che, in questi casi, è quello che manca di più a un fumatore. In commercio possiamo trovarne di neutri e delicati oppure appena aromatizzati, per un’esperienza piacevole, non aggressiva. Quali sono i migliori al momento nel settore online da scegliere? Scopriamone insieme qualcuno:

– Calliope della DEA: questo liquido tabaccoso è uno dei più apprezzati sul campo poiché permette una fumata ampia e decisa, seppur delicata. Gli aromi sono di tabacco biondo, il gusto è dolce, leggermente aromatico e non stanca facilmente proprio per il suo aroma delicato, molto simile a quello di una classica sigaretta. Disponibile negli store con nicotina in diverse percentuali.

– La Tabaccheria, Orange: quest’azienda 100% italiana è davvero esperta nell’estrazione degli aromi direttamente dalle foglie di tabacco, riesce a produrre liquidi davvero profumati e gustosi. In particolare l’Orange si presenta corposo, morbido, amabile, perfetto se amate i gusti sprint e decisamente agrumati.

– The cup, Vaporart: L’azienda Vaporart è davvero brava a creare miscele incredibilmente sfiziose e il The cup ne è testimonianza. Se amate gustare sapori dolci, inebrianti come ad esempio il caffè, questo liquido è perfetto poiché vi ricorderà proprio la crema estiva e fresca, spesso gustata in spiaggia. Profumo intenso, dolcissimo, adatto a chi predilige i sapori soft, ma decisi. Anche questo liquido può essere trovato in commercio con quantità maggiori o minori di nicotina.

– Biofumo, Menta mix: anche quest’azienda del tutto italiana propone sul mercato liquidi profumati, delicati oppure più intensi. In particolare quello che vogliamo proporvi oggi è adatto all’estate perché rinfresca, rende la fumata leggera e unica. Il Menta mix è preparato con diversi aromi di menta, con una nota delicata di eucalipto per un risultato decisamente rinfrescante!

– Linea Terpy: l’azienda Terpy fornisce ai clienti tutta una serie di liquidi tabaccosi dagli aromi intensi ma allo stesso tempo delicati e morbidi. Possiamo trovare il Classic dai sentori di legno ed alcol, il Dark dalle note di whisky e caffè sino ad arrivare al goloso Sweet, che ricorda aromi di zucchero filato, macarons francesi e confetti. Insomma, un vasto assortimento sia per tutti coloro che hanno appena iniziato a smettere di fumare da poco, sia per chi invece già da un po’ ha ridotto la nicotina prediligendo aromi più profumati e particolari. L’azienda inoltre fornisce la possibilità di scegliere i vari liquidi in base alle proprie esigenze e ai gusti personali, per una fumata sempre gradevole e fatta su misura per il cliente.