Pagani – Sant’Egidio. Confini contesi ancora un rinvio

Confini contesi. Il Consiglio di Stato rinvia a data da destinarsi la trattazione dei due ricorsi pendenti per dirimere la questione sul territorio conteso tra i comuni di Pagani e di Sant’Egidio del Monte Albino, con la decisione della Quinta Sezione arrivata sul ricorso in appello proposto contro la provincia di Salerno dal Comune di Sant’Egidio del Monte albino. Un contenzioso secolare che si trascina da oltre 213 anni.



















La zona di contesa

Una zona compresa tra Via Nazionale (lato destro), via Pepe e via Mazzini, dove risiedono circa 500 famiglie per un totale di 2500 persone. In quest’ultimo atto, la Provincia aveva presentato un’apposita istanza di differimento dell’udienza. I giudici del Consiglio di Stato hanno accolto la richiesta, decidendo in sede giurisdizionale, il rinvio a data da destinarsi nella trattazione della vertenza con un invito rivolto alle parti a presentare istanza al Presidente della Sezione affinché fissi l’udienza per la decisione nel merito e la riunione dei due iter per una complessiva visione della zona contesa. Ora si attende una nuova data per dare una risposta a due città e due territori speculari da alcuni secoli. La fonte è “La Città”.

