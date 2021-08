Scafati. Sulla questione è intervenuto in consiglio comunale anche Alfonso Carotenuto del gruppo “Insieme per Scafati”

Scafati. Carenza personale al comune. L’intervento di Carotenuto

Carenza di organico al comune. Concreto rischio di stop per alcuni servizi comunali essenziali quali anagrafe, servizi cimiteriali e l’ufficio commercio per la grave carenza dei dipendenti comunali. Sulla questione è intervenuto in consiglio comunale anche Alfonso Carotenuto del gruppo “Insieme per Scafati” evidenziando le criticità.

L’intervento in consiglio comunale

“Il problema del personale parte da lontano. Da mesi – dice Carotenuto – ho chiesto a questa amministrazione di prestare attenzione alla negativa evoluzione del problema, ma le mie considerazioni sono cadute nel vuoto come sempre. Ho portato il caso in Consiglio comunale più di una volta presentando specifiche interrogazioni e il Sindaco Salvati, in più occasioni, ha millantato l’arrivo di personale (prima diceva 53 unità poi successivamente ridotte a 35) pur sapendo che mai sarebbero arrivati. Supportare i servizi comunali di una città come Scafati con poco più di 50 dipendenti significa sacrificare quei pochi dipendenti, che io ho definito “eroi” per quello che riescono a fare. Questa amministrazione ha sempre manifestato forti limiti e incapacità, sono deludenti” conclude il consigliere Carotenuto.

