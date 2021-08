Scafati. E’ scontro sulla calendarizzazione della rassegna estiva

Botta e risposta tra l’amministrazione del comune di Scafati e l’opposizione consiliare, al centro lo strano caso della rassegna estiva vede una calendarizzazione nonostante sia agosto inoltrato. Succede infatti nella città scafatese che l’organizzazione della rassegna estiva locale sia emblema di una città che in generale vive di ritardi e difficoltà sulla costruzione di processi con la cittadinanza. Qualche mese fa la suggestione dell’assessore alla Cultura Roberto Alessandro Arpaia, insieme ai colleghi dell’agro, era quella di costruire una rassegna intercomunale che desse vita all’intera area. Poi ognuno è andato per sé, scontrandosi con le proprie realtà. I ragionamenti sulla costruzione di un possibile ciclo di eventi sono ufficialmente iniziati a fine giugno, con l’apertura del bando alle associazioni interessate a promuovere eventi. Alla fine sono arrivate sette risposte, tutte accettate come determinato in albo pretorio proprio nelle scorse ore, il 7 agosto, con una calendarizzazione pubblicata solo nella giornata di oggi.

“Volevo fare i miei complimenti al Sindaco e all’Assessore alla Cultura, per la splendida rassegna estiva realizzata. Certo, aver provato ad organizzarla a luglio inoltrato, e pretendendo di non pagare artisti e maestranze, poteva forse rappresentare un ostacolo, ma per loro nulla è impossibile. Il risultato, che è lo specchio di questi due anni di Amministrazione, è davvero eccezionale: nessuna data, nessun evento confermato, tante chiacchiere.” sono le parole ironiche ma piene di veleno dichiarate nella giornata di ieri dal consigliere comunale di opposizione Michele Grimaldi, che attacca in male modo la gestione a costo zero e fuori tempo massimo della rassegna estiva da parte dell’amministrazione. Di risposta però dalle file dei sostenitori del Sindaco Salvati si denuncia come lo stato di enorme emergenza per la costruzione di un tale progetto era conosciuto già da diversi mesi, e fu fatto un appello di collaborazione alle opposizione rimasto inascoltato. In questo senso l’assessore al commercio Arcangelo Sicignano dichiara:“ Avevamo chiesto all’interno dei lavori di commissione un aiuto reale e sostanziale nella costruzione della rassegna estiva della città, che non è né della maggioranza né dell’opposizione, ma di Scafati e dei cittadini che l’abitano. Siamo stati snobbati, abbiamo dovuto affrontare l’enorme mole di lavoro in poco tempo da soli ma stiamo andando avanti con tutti gli errori umani del caso.”