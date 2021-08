Angri. Imbrattate le pareti della Casa del Cittadino

Emergenza sicurezza nel centro cittadino. A finire nel mirino dei vandali questa volta sono state le pareti esterne della “Casa del Cittadino” imbrattate con vernice spray. Ne da notizia il consigliere comunale Christian Montella: “Ieri mattina, grazie soprattutto alla pronta azione del Vice Sindaco Mainardi, abbiamo provveduto a sporgere formale denuncia contro ignoti, che possiamo tranquillamente definire un gruppo di vandali, che hanno deturpato, imbrattato e vandalizzato le mura della Casa del Cittadino in Piazza Doria” dice nella sua nota social.

Le indagini

Attraverso la visione delle telecamere di video sorveglianza si sta cercando di dare un identità agli autori del gesto. “Su tale azione stanno già indagando le forze dell’ordine che, a cominciare dalla visione delle telecamere di video sorveglianza, speriamo possano rintracciare e punire i colpevoli.

Nei prossimi giorni, assieme ai miei colleghi più giovani, provvederò a protocollare formale richiesta di ripristino della facciata della Casa del Cittadino rendendoci noi stessi disponibili a sistemare materialmente la situazione” dice ancora Montella.

“Ciò che mi fa riflettere è che negli ultimi tempi il nostro centro cittadino sta subendo continue azioni che mettono a rischio l’igiene ed il decoro urbano. Dobbiamo renderci conto e far capire che chi pone in essere tali comportamenti è un delinquente che danneggia la collettività e, più in generale, Angri. Abbiamo il dovere, e lo dico soprattutto a noi stessi, di investire di più nella sicurezza e nella video sorveglianza del territorio ma anche nella prevenzione e nell’informazione per evitare che, in futuro, possano verificarsi ancora situazioni del genere. Amministrazione, Forze dell’Ordine e Cittadini devono fare fronte comune contro incivili, vandali e criminali” conclude il giovane consigliere Montella. Proprio dall’amministrazione comunale si attende un segnale forte sul fronte sicurezza.

ReCro