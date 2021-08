Angri. Da una prima ricognizione attuata dagli servizi sociali sono emersi dati inquietanti circa la gestione dei contrassegni per i diversamente abili

Angri. Pass diversamente abili: è caccia ai furbetti

Finiscono sotto la lente i furbetti dei contrassegni per la sosta dei diversamente abili. Da una prima ricognizione attuata dagli servizi sociali sono emersi dati inquietanti circa la gestione dei contrassegni per i diversamente abili rilasciati dal comune nel corso degli anni. Gli uffici competenti hanno proceduto a una prima verifica degli aventi diritto, circa duemila cittadini, dei quali 550 utilizzerebbero attualmente il pass delle persone intestatarie decedute e quindi senza alcun titolo e diritto.

Fenomeno radicato sul territorio

Un fenomeno radicato sul territorio tanto da far prendere provvedimenti agli uffici competenti mediante preavvisi ai familiari dei beneficiari che senza alcun diritto continuano arbitrariamente a utilizzare il tagliando blu. Non è escluso che in caso di recidiva l’ente comunale potrebbe inoltrare le comunicazioni alle autorità giudiziarie proprio qualora ci fosse ostinazione a perpetrare la condotta.

I risultati delle verifiche

Le operazioni di verifica hanno messo in risalto anche la presenza di nuclei familiari in possesso di più contrassegni intestati alla stessa persona e utilizzati per diverse veicoli. Nel caso specifico occorrerà controllare l’autenticità del documento rilasciato dall’ente comune. Dopo una prima ricognizione risulta che gli aventi diritto sono circa 1500.

Una successiva e capillare verifica sarà portata avanti nei prossimi mesi al fine d’individuare soluzioni per quanto concerne la sosta a pagamento sul territorio comunale sotto la gestione di una società privata. La stessa società infatti non prevede alcuna agevolazione per quanto riguarda il possesso di questo tipo riconoscimento. Il vicesindaco e assessore delegato Antonio Mainardi, dalle colonne del quotidiano “La Città” afferma che si sta cercando la migliore soluzione con il gestore della sosta, tale che possa esserci una sintesi.

ReCro

Guarda anche