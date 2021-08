Campania. Campagna del pomodoro: si va a rilento manca il personale

Andata in regime in anticipo di qualche settimana la campagna del pomodoro oggi in piena lavorazione riscontra molti problemi e una forte domanda di manodopera nelle 80 industrie agro alimentari campane delle 90 imprese conserviere presenti nel Centro Sud Italia. Manodopera richiesta non soltanto nei punti di raccolta del pomodoro, ovvero i campi, forte la domanda soprattutto nel settore dell’autotrasporto e, particolarmente, nell’industria di trasformazione.

Penuria di personale per la campagna di trasformazione

Le aziende di trasformazione sono alla costante ricerca di personale, con e privo di specializzazioni. Chi ha usato la procedura delle riassunzioni dei dipendenti stagionali dell’anno precedente ha dovuto fare i conti con il diniego da parte del 25 – 30% degli “aventi diritto”, sottolinea al quotidiano economico “Il Sole 24 Ore” Giovanni De Angelis, direttore generale di Anicav, l’associazione di categoria di Confindustria. C’è una forte preoccupazione per l’affanno riscontrato dal settore, tanto da mobilitare anche l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania che ha presieduto uno specifica riunione sulla questione.

Resta ancora un 20% di raccolto da trasformare

Dai dati pubblicati dal quotidiano economico è stato calcolato che 20% del totale del pomodoro coltivato in Campania, è ormai marcito. Il 60% del prodotto è stato raccolto e lavorato ma ci sarebbe ancora un consistente 20% da raccogliere, trasportare e trasformare dalle industrie agro alimentari con tempi molto stretti. Lentezze dovute soprattutto alla mancanza di automezzi pronti a trasportare i “bins” di pomodoro dai campi alle imprese di trasformazione. Il raccolto viene totalmente rallentato dalla penuria di automezzi. La criticità si completa nelle fabbriche dove manca la manodopera necessaria. Mancano manutentori delle linee di produzione ma anche carrellisti e altre figure generiche ma, soprattutto, mancano gli autisti.

I costi delle materie prime

Altra grande difficoltà è legata all’approvvigionamento e al costo lievitato delle materie prime. La banda stagnata ha subito un aumento del + 40%. Intanto i depositi si sono svuotati e quest’anno, nelle previsioni degli addetti, ci doveva essere un aumento sostanziale nella produzione, ma lo scenario è tutt’altro.

