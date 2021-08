Corbara. La Strada Provinciale 2 messa in sicurezza

La Strada Provinciale SP 2, Valico di Chiunzi, è stata quasi completamente messa in sicurezza. Lo fa sapere in una nota il Presidente della Provincia Michele Strianese. Il fondo della strada è stata risistemato con un nuovo manto di asfalto possibile grazie a un finanziamento della Regione Campania di circa 3 milioni di euro.

Tutto il tratto messo in sicurezza

È stato messo in sicurezza tutto il tratto montano per oltre 21 Km, sulla quale già la Provincia di Salerno, negli scorsi mesi, aveva provveduto a sistemare vari tratti più dissestati. “Un ottimo lavoro – dichiara il Presidente della Provincia Michele Strianese – quello che si sta facendo sulla SP 2, Valico di Chiunzi, un restyling davvero notevole per una strada molto importante. Dopo tanti anni, grazie ai fondi regionali messi a disposizione dal Presidente De Luca, i comuni che affacciano sulla strada realizzano, in sinergia con la Provincia di Salerno, un’opera fondamentale per la viabilità dell’area che mancava da decenni, a vantaggio sia dell’Agro Nocerino Sarnese che della Costiera Amalfitana”.

RePol

Guarda anche Nocera Inferiore. Nuova vita per lo stadio San Francesco