Nocera Inferiore. Nuova vita per lo stadio San Francesco

Conclusi i lavori di ristrutturazione dello Stadio Comunale “San Francesco D’Assisi”, ora Nocera Inferiore in vista dei prossimi anni avrà la possibilità di ospitare eventi regionali e di dare nuovo impulso allo sport locale. Con grande soddisfazione l’amministrazione Torquato ha presentato alla stampa la conclusione dei lavori di restyling dello stadio comunale, ora ammodernato e trasformato in un luogo capace di poter offrire nuove possibilità sportive, dal calcio all’atletica. I lavori, costati circa un milione e mezzo, sono stati finanziati grazie a uno stanziamento del Coni di circa un milione euro, a cui vanno aggiunti mezzo milione arrivati dalle casse comunali.















Torquato: “Strutture sportive di alto livello”

“Nocera Inferiore può finalmente vantare strutture sportive di alto livello di tutti i tipi, mancherebbe solo una piscina olimpionica che però è sostituita dalla presenza di altre strutture semi olimpioniche di alto livello. I prossimi finanziamenti che riusciremmo a intercettare saranno utilizzati per la palestra coperta accanto lo stadio.” Le parole del Sindaco Manlio Torquato, che spiega anche come la rinnovata struttura pubblica potrà aprire nuove possibilità a tutto lo sport locale: “In attesa della commissione della federazione calcistica per validare la struttura per le competizioni ufficiali, anche in notturna, la Nocerina potrà calcare il nuovo manto entro e non oltre il mese di Ottobre, e con un paio di anni di lavoro potrà esser preparato una kermesse sportiva fuori dal periodo del campionato calcistico.”.



















I lavori

A illustrare i lavori che hanno investito la struttura sportiva ci pensa l’assessore ai Lavori Pubblici Immacolata Ugolino:” Il finanziamento nasce dal lavoro partito nel lontano 2017, per portare a termine tali lavori abbiamo dovuto aspettare la conclusione delle universiadi e dei relativi interventi. Abbiamo altamente riqualificato la pista di atletica, così come abbiamo rifatto il manto erboso con relativo drenaggio e acquistato il corredo sportivo necessario per garantire sport quali la corsa ad ostacoli o il salto in alto. Un’altra importante novità riguarda l’illuminazione, con i fari che hanno come supporto elettrico dei pannelli fotovoltaici per diminuire l’impatto energetico e ambientale.”.















Uno stadio praticamente nuovo, se non fosse che all’interno dei lavori portati avanti mancasse un piano di riqualificazione e messa in sicurezza degli spalti dedicati ai distinti ospiti. Per questo, come spiega anche l’assessore allo Sport Federica Fortino, si attende la possibilità di nuovi finanziamenti derivanti dal Coni o dalla Regione per iniziare un nuovo iter burocratico sicuramente che non sarà concluso da questo ciclo amministrativo.

Il servizio è di Alfonso Romano e Gerardo Bosso