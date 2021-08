Pompei. Ritrovati Equilibri e collaborazione nel direttivo Confcommercio

Sono stati trovati nuovi equilibri e collaborazione nell’associazione Confcommercio di Pompei. Il presidente Gino Longobardi afferma di aver recuperato la piena collaborazione del suo direttivo e ogni riserva a riguardo all’orientamento delle prossime e iniziative in cui gli è stata riconfermata la piena agibilità ed autonomia collaborativa. In tale quadro tiene a precisare: “Dobbiamo confrontarci giorno per giorno con l’amministrazione comunale in carica. Il nostro compito non è di fare politica ma di difendere gli interessi dei nostri iscritti”. Riguardo alla seconda affermazione Confcommercio difende a spada tratta gli spazi “conquistati” con l’istituzione di isola pedonale parziale in via Roma e via Sacra. “ La soluzione è quella di assicurare ordine e legalità facendo ricorso alla vigilanza privata – Chiarisce Gino Longobardi – i nostri iscritti sono pronti a farsi carico del costo di un team di vigilantes per assicurare un sevizio di sicurezza allo scopo di superare tutte le riserve dei residenti”. Altra questione è il rapporto con la direzione del Parco Archeologico di Pompei. Luigi Longobardi ha intenzione di presentargli alcune richieste per favorire l’economia locale in primis la piena illuminazione notturna degli spazi del Parco confinanti con il centro storico moderno allo scopo di favorire la passeggiata lungo via Roma e via Plinio all’interno della Pompei moderna con la vista panoramica dell’antica Pompei by night.

