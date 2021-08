Scafati. Completamente pieno il Covid Hospital

Di nuovo completamente pieno il Covid Hospital di Scafati. I 19 posti letto sono stati tutti nuovamente occupati. Nelle prossime ore saranno necessariamente attivati altri posti letto. La dichiarazione del direttore sanitario Maurizio D’ Ambrosio è indirizzata in questa direzione.

Le parole di del direttore D’Ambrosio

“Da inizio settimana abbiamo avuto un aumento di casi di pazienti che hanno avuto bisogno del ricovero in ospedale tant’ è vero che in tre giorni tutti e 14 i posti letto sono stati occupati. Per fortuna abbiamo solo un paziente in terapia intensiva, gli altri sono in reparto. Intanto due giorni fa è arrivata una circolare regionale che invita le aziende ospedaliere e le ASL ad aumentare i posti letto COVID. Dobbiamo attivare 30 posti letto tra gli ospedali di Agropoli e Scafati. Nel reparto abbiamo anche pazienti vaccinati ma non sono assolutamente gravi. Erano venuti in ospedale per altre patologie ed hanno scoperto di aver il Covid. Quindi sono asintomatici” come riporta TV Medica.

Un allarme già lanciato già qualche giorno fa dal dottore Francesco Ferrigno, pneumologo al PneumCovid dell’ospedale Scarlato di Scafati.