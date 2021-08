Angri Città d’Arte. “Carosello Napoletano” un viaggio tra le più belle melodie di sempre.

Ritornano in Villa Comunale gli eventi organizzati dalla Pro Loco Angri nell’abito della rassegna estiva Angri Città d’Arte.

“Carosello Napoletano”

Questa sera alle 20,00 “Carosello Napoletano”, uno spettacolo di musica e poesia in grado di regalare suggestioni uniche. Il repertorio è di quelli che hanno fatto la storia della musica “Reginella”, “Funiculì Funiculà”, “Torna a surriento”, “Tu si na cosa grande”, solo per citare alcuni grandi classici in scaletta.

La voce di Alfonso Padovano

Un viaggio d’amore per questa musica che gli spettatori potranno vivere attraverso la voce potente e accattivante di Alfonso Padovano, artista talentuoso e appassionato che da decenni ormai calca i palcoscenici per valorizzare canzoni universali che appartengono alla memoria collettiva.

Al pianoforte Gianluigi Sorrentino

Al pianoforte sarà il maestro Gianluigi Sorrentino che ha diretto più volte, in questa rassegna estiva, spettacoli musicali con bravura e professionalità.

La rappresentazione teatrale di Beniamino Santalucia

Uno spettacolo musicale che sarà intervallato da una rappresentazione teatrale del professor Beniamino Santalucia il quale si esibirà ne “La vecchia Scorticata” tratta da “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile.

Una bella serata estiva da trascorrere nei Giardini di Villa Doria, all’insegna della cultura e del divertimento.

Appuntamento questa sera alle ore 20.00, ingresso libero e gratuito solo con Green Pass e con posti a sedere nei limiti stabiliti dalle normative anti-covid.