Pompei. Un duro venerdì di mezza estate per i vigli urbani

(Pompei – Mario Cardone) Un venerdì di Ferragosto che giustamente il comandante della Polizia Municipale Gaetano Petrocelli ha definito “venerdì 13 di passione” dati i diversi ed impegnativi casi di ordine pubblico che lui i suoi uomini (notoriamente ancora sotto organico) hanno dovuto affrontare nel caldo umido fuori controllo di una giornata balorda di mezza estate che è cominciata con il comportamento sconsiderato di un trasportatore di frutta (I.G. di 55 anni) originario di Scafati, che perdendo il controllo del suo mezzo ha investito il banco di vendita del mercato settimanale di via Aldo Moro, dove, per fortuna, i danni sono stati di lieve entità. Prima operazione in cui sono stati impegnati i caschi bianchi è stata quella di reperire il commerciante di frutta che se l’era svignata invece di rispondere alla legge del suo comportamento sconsiderato per aver attraversato col suo mezzo un’area preclusa al traffico e per giunta senza patente, a parte i danni che gli restano da risarcire oltre alla multa che si è beccato. Nelle stesse ora è capitato che una persona di origine bolognese (S.C. di 59 anni) è stato colto da squilibrio mentale e si è barricato all’interno del bagno di un bar intenzionato a non uscirne. Dopo ore di trattative estenuanti i vigili urbani, coadiuvati dai carabinieri hanno forzato la porta del bagno riuscendo ad immobilizzare il soggetto che è stato sedato con un farmaco appropriato dal personale sanitario del 118. Durante l’operazione sono rimasti contusi un agente della Polizia Municipale ed un operatore del 118. Solo in tarda mattinata gli agenti di polizia Municipale sono riusciti a trasferire con autoambulanza l’uomo (S.C. con problemi psichici) presso il reparto di igiene mentale dell’Ospedale Maresca di Torre del Greco allo scopo di intervenire con una terapia più appropriata.

Agro24Spot