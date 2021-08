Scafati. Il Sarno è una melma.

Melma. Ecco cosa scorre nel centro di Scafati giorno e notte in ogni canale riferito al Fiume Sarno, nonostante i mille proclami della politica e il perseguirsi delle opere infrastrutturali su tutto il territorio non solo comunale. Come ogni anno, il mese di Agosto per i cittadini della città dell’Agro diventa testimonianza del biocidio ancora in atto come da trent’anni a questa parte, con il Fiume Sarno che torna ad essere torbido e di color marrone-rossastro. Con l’aria che ogni sera diventa pesante, irrespirabile, cancerogena. Una storia ormai sentita e risentita, ma che fa sempre notizia davanti ai proclami della politica che ogni inverno al primo comizio di apertura di nuovi lavori fognari promette un fiume più pulito nei mesi estivi. I giovani della città hanno però paura per il futuro, visto che per una vita intera non hanno mai potuto vedere un fiume Sarno come risorsa, ma come bomba biologica.

“L’aria è cancerogena, dobbiamo uscire con la mascherina per motivi ben lontani dal Covid-19, e non va bene. Non vogliamo avere paura della nostra aria, della nostra acqua, della nostra terra che ci uccide silenziosamente.” è la testimonianza di Lorenzo Coppa, presidente del Circolo Arci Cortorcircuito che risiede a via Roma, a due passi dal Fiume Sarno, e spiega come:” Abbiamo visto Governatori di Regione, Ministri dell’Ambiente, promesse, proclami. Tutti a dare una soluzione diversa ad un problema che persiste ancora negli anni, che potrebbe essere risolto solo rendendosi conto di cosa puzza il nostro Fiume Sarno. Perché ogni sera, l’odore di quelle fabbriche che con la scusa di donare reddito a povere famiglie le uccidono per risparmiare sulle spese di depurazione degli scarichi è sempre più forte. Possiamo quindi continuare a fare foto con lo scarico abusivo x o con il collettore fognario y, o addirittura fare delle analisi alle acque, ma la politica dimostra oggi come ieri che è debole ed inerme davanti la volontà dei forti imprenditori di questo territorio.”. Un tema, quello della politica attualmente incapace di trovare soluzioni definitive per la soluzione del problema, che viene ribadito anche da un’altra componente della nuova generazione scafatese.

Donato Langone, segretario di Scafati Arancione Giovani, racconta di come effettivamente in un piccolo momento di storia, quando ogni attività produttiva era ferma per via di una pandemia globale, il Fiume Sarno è stato pulito:” Ricordo ancora durante il lockdown della primavera del 2020 quando il fiume sembrava ormai limpido dopo la chiusura delle fabbriche. I cittadini e le cittadine dei territori dell’Agro sono stanchi. L’assenza totale da parte delle istituzioni però è la cosa che mi spaventa di più. Nell’estate di due anni fa chiedemmo all’attuale Amministrazione la mappatura degli scarichi, il costituirsi come parte civile contro questi crimini e l’istituzione di un registro tumori su scala locale, ormai inaggiornato da anni. Chiediamo ancora con forza ed alta voce risposte a queste proposte ormai datate 2019 perché purtroppo in questa terra si muore da anni, con il silenzio dei potenti.”