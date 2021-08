Scafati. Russo contro lo stallo burocratico della Gori

L’opposizione consiliare di Scafati attacca lo stallo burocratico in cui vive la Gori S.p.a., con il servizio idrico fondamentale che vive di quotidiani cortocircuiti operativi. Dopo l’innalzamento dei contributi chiesti dalla società di gestione risorse idriche nei confronti della cittadinanza, non coincide assolutamente un miglior servizio, ancore bloccate tantissime richieste e pratiche.

Da qui parte la critica del consigliere comunale della coalizione “Insieme Per Scafati” Michele Russo, che spiega le vicissitudini quotidiane a cui sono sottoposti gli abitanti: “Continuo a ricevere segnalazioni da parte di cittadini che incontrano notevoli difficoltà con la GORI per ordinarie pratiche di allacciamento, richieste di preventivi per lavori o addirittura di reinstallazione di contatori in abitazioni già servite. Modulistica approssimativa, impiegati allo sportello non sempre chiari ed esaustivi, ad esser buoni.”. Il problema secondo Russo è tutto da ritrovare nel monopolio privato della Gori della gestione dell’acqua pubblica, una situazione contraddittoria nel momento in cui non si rispetta il principio di concorrenza del libero mercato, tipico del sistema dei servizi privati, senza nessun tutela da parte del politico sulle attività della società, così come spiega: “È facilissimo cambiare fornitore dell’energia elettrica, del telefono, del gas, solo nel campo dell’acqua potabile bene primario per eccellenza il “libero mercato” non sembra portare vantaggi al cittadino, anzi c’è il monopolio di un soggetto che oltre ad essere unico interlocutore obbligato per i cittadini, evidentemente non sembra avere interesse reale a migliorare il servizio ed a ridurre le tariffe, anzi come abbiamo visto recentemente le aumenta pure con l’assenso della politica.”