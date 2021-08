“Angri Città d’Arte”. L’appuntamento con Alfonso Padovano è stato da standing ovation.

“Carosello Napoletano”

È stata proprio una bella serata quella vissuta nei Giardini di Villa Doria, inserita nel cartellone estivo organizzato dalla Pro Loco Angri con la collaborazione dell’amministrazione comunale. “Carosello Napoletano”, questo il titolo dell’evento, ha mantenuto alta l’attenzione del pubblico, accorso numeroso nel rispetto di tutte le norme anti-Covid e munito di Green Pass.

Gli eventi culturali di Angri Città d’Arte

Far rivivere serate di musica e arte dando modo al pubblico di assistere a un grande evento dal vivo in sicurezza e all’insegna della qualità. Questi gli obiettivi principali che la Pro Loco, con “Angri Città d’Arte”, si è proposta di realizzare attraverso il cartellone estivo che allieterà le serate angresi fino ad ottobre.

Il pubblico entusiasta degli spettacoli della Pro Loco

C’è da dire che l’obiettivo è stato centrato in pieno. Gli organizzatori, attraverso il lavoro di squadra, non stanno sbagliando un colpo. Serate piacevoli pregne di arte e di cultura si stanno susseguendo. Il pubblico approva partecipando con entusiasmo ad ogni serata e manifestando stima e ringraziamento al presidente Severino e al gruppo operativo per aver ridato vitalità al paese dopo il lungo periodo di immobilismo.

La performance di Alfonso Padovano

Alfonso Padovano è stato un vero mattatore. Accompagnato dell’esperto maestro musicale Gianluigi Sorrentino al pianoforte, ha sciorinato un repertorio di melodie napoletane di grande impatto emotivo per il pubblico che ha preso parte attivamente allo spettacolo, grazie al coinvolgimento del presidente della Pro Loco Aldo Severino, in questa occasione nella veste a lui congeniale di anchorman. Tra l’esecuzione degli innumerevoli brani cantati, Alfonso ha raccontato dei suoi 55 anni di carriera, della sua grande dote vocale, degli esordi, del successo, delle oltre diecimila apparizioni e del suo concerto in America.

È stato un continuo turbinio di emozioni, con richieste di brani musicali, cori di accompagnamento e applausi scroscianti.

La rappresentazione teatrale

Degna di rilievo anche l’interpretazione di Beniamino Santalucia, ne “La vecchia Scorticata”, un racconto tratto da “Lo cunto de li cunti” di Gianbattista Basile.

Una serata da standing ovation. E settembre si avvicina, quello di stasera infatti è stato lo spettacolo del giro di boa. Dopo un breve periodo di pausa si riparte con il cartellone.

I prossimi appuntamenti

Il 5 settembre ‘O paese addo’ so’ nato” – Recital di musica e poesia. Il 16 settembre presentazione del libro di Francesco Paolantoni “Mungi da me”, presente l’autore con il vignettista Gianluca Mosca. Il 12 settembre “Cafè Chantant” – Stasera me ne vado a Taranto – spettacolo con Giulio Bosso. Il 17 settembre “Reinterpretazioni” – Duvajo Jazz. Piano: Angelo Duraccio – Contrabasso: Maylin Federico – Sassofono: Lucio Cartelli – Batteria Acustica: Giò Drum. Il 18 settembre – “Sport…riparTIAMO” – Serata di Sport “Tiger Angri ASD” – Maestro Giuseppe Russo.

Grandi appuntamenti e sorprese sono alle porte: per la serie comunque andrà sarà un successo.