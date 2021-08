Autovelox, è l’Italia il paese europeo ad averne di più

Ben 8.073 autovelox si contano in Italia, numero di molto superiore ai 4.014 del Regno Unito, ai 3.813 della Germania ed i 2.406 della Francia. La Slovacchia, invece, ne ha meno di tutti: solo 13 in tutto il paese.

A riportare questi dati Zutobi, che ha analizzato le nazioni europee che infliggono sanzioni più severe per infrazioni al volante come eccesso di velocità, guida in stato di ebbrezza ed uso del cellulare.

In testa si posiziona la Norvegia: le multe per eccesso di velocità in autostrada arrivano a 711€. La guida in stato di ebbrezza costa all’incosciente utente ben 5.783€ (per il superamento del limite dello 0,02% di alcol nel sangue), mentre le multe per transito con il rosso sono di 756€. La Repubblica Ceca è il paese meno caro per le multe per eccesso di velocità in autostrada, che partono da 19€ per chi supera il limite impostato di 130 km/h.

E’ l’Albania il paese meno severo. Le multe sono di 8€ per l’uso del telefono alla guida, 10€ per il transito con il rosso, 20€ per l’eccesso di velocità in autostrada fino ad arrivare ad un massimo di 175€ per la guida in stato di ebbrezza.

Per quanto concerne i limiti di tasso alcolemico, quelli più severi sono Ungheria, Repubblica Ceca e Slovacchia (0%), mentre il Regno Unito accetta un limite dello 0,08%.