Pompei. Autoregolamentazione e sicurezza per salvare e estendere l’sola pedonale

Nessuno potrà contestare l’isola pedonale a Pompei, attiva solo nei week end e nelle strade del centro di Pompei ad alte presenze di esercizi di ristorazione. La parolina magica è “autoregolamentazione” che significa organizzare in autonomia i punti ristoro & lounge per il distanziamento sociale, l’uso del green pass e il divieto di musica dal vivo, consentendo esclusivamente musica in filodiffusione a basso volume e negli orari consentiti (fino alla mezzanotte) mentre eventuali eventi speciali dovranno essere concordati in anticipo tra gli esercizi pubblici di via Sacra o via Roma ed autorizzati dall’amministrazione comunale. “Abbiamo incontrato in questi giorni il sindaco di Pompei e l’assessore al turismo Troianiello – ci ha informato il vicepresidente di Confcommercio pompeiano Gaspare Coppola – hanno promesso di estendere l’area pedonale a tutta via Sacra. Da parte nostra – ha proseguito l’esponente del settore di ristorazione nel direttivo dell’associazione dei commercianti – ci siamo impegnati, otre ad ingaggiare a nostre spese un numero sufficiente di vigilantes allo scopo di collaborare direttamente all’ordine pubblico, igiene legalità e salvaguardia ambientale tenendo sotto controllo il volume della musica in filodiffusione oltre al regolare smaltimento dei rifiuti e la vendita di bevande alcoliche secondo le prescrizioni di legge. Pare una buona partenza sul percorso del dialogo tra i residenti del centro storico che hanno diritto alla quiete notturna e al mantenimento di legalità e igiene pubblica mentre è necessario aiutare il settore della ristorazione che è quello che più di tutti ha pagato i danni della pandemia, sperando che sia finita. Un percorso del genere se gestito avanti con spirito di collaborazione da parte di tutti può portare ad ottimi accordi nell’interesse generale perché la pedonalizzazione del centro storico è la chiave di volta per incentivare il turismo (e conseguentemente l’economia pompeiana) e nello stesso tempo migliorare la qualità della vita dei pompeiani. E’ certo, comunque, che se si si vuole creare Ztl con area pedonale bisogna creare nuove aree di parcheggio. In questa direzione dovrebbe muoversi l’amministrazione comunale per perseguire gli interessi generali.

