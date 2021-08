VIDEO – Corbara al voto: i sindaci a supporto di Pietro Pentangelo

Corbara. Voto. I sindaci a supporto di Pietro Pentangelo

Dopo la pubblica attestazione di stima e fiducia della sua maggioranza, con un pubblico manifesto, anche i sindaci dell’Agro e della Valle Metelliana si esprimono apertamente per un’auspicata ricandidatura di Pietro Pentangelo a sindaco di Corbara.



















La lettera

Una lettera sottoscritta dai suoi omologhi è stata promossa tra gli amministratori locali da Scafati a Cava dei Tirreni per auspicare un ripensamento di Pentangelo che alcune settimane fa aveva dichiarato di aver bisogno di dedicare più tempo alla famiglia e dunque di non volersi ricandidare per il terzo mandato, pure possibile per i comuni al di sotto dei 5000 abitanti

Il servizio è di Tiziana Zurro