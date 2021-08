Pompei. Troppo caldo e il cavallo al calesse si sente male e s’imbizzarrisce

Aveva attaccato il cavallo al calesse (venerdì 13) nella migliore tradizione dei paesi vesuviani di uscire in carrozza per il relax eestivo, facendo un giro per le strade della periferia, ma l’uomo non aveva tenuto conto del forte caldo di questo Ferragosto. La conseguenza é che il calore ha fatto venire un malore al cavallo che ha cominciato ad imbizzarrirsi, a scalpitare e dare evidenti segni di nervosismo. Alla fine si sono dovuti mettere in cinque per tenere buono e tranquillizzare l’animale che non era certamente un destriero e non doveva essere giovane di età. Gli uomini allo scopo di dare un poco di ristoro all’animale prima l’hanno bagnato con una pompa e successivamente gli hanno messo sulla testa una busta di plastica contenente cubetti di ghiaccio. Il malore dell’animale e le cure che gli sono state prestate sono avvenute (venerdì 13 agosto) sulla strada che collega Pompei e Castellammare di Stabia alla bretella diretta al porto di Torre Annunziata.

