Scafati. “Sulla Rassegna Estiva solo improvvisazione”, Ambrunzo attacca

Tornano le polemiche tra l’amministrazione di Scafati del Sindaco Cristoforo Salvati e l’opposizione consiliare sullo svolgimento della rassegna estiva della città. Stavolta a rispondere all’assessore al commercio Arcangelo Sicignano ci pensa Michelangelo Ambrunzo, consigliere di opposizione della coalizione “Insieme Per Scafati”, che attacca i modi e i comportamenti di una maggioranza politica che attacca le minoranze ma senza ascoltarle:” L’amministrazione non perde occasione per dimostrare quanto è strumentale e demagogica nelle affermazioni pubbliche. Iniziamo col dire che se avessero dato ascolto all’opposizione non avrebbero portato gli stessi argomenti per tre volte nei Consigli comunali, fatto accaduto più volte. L’assessore Sicignano sa bene di ciò che parliamo, visto quante volte in consiglio comunale abbiamo denunciato errori anche banali di trascrizione o di copia-incolla, senza aver avuto un esito. E se avessero dato ascolto sarebbero stati tanto aiutati.”. Le prime parole di Ambrunzo spiegano come i rapporti politici tra maggioranza e opposizione siano completamenti rotti ed inesistenti, non per volontà ideologica della parte alla sinistra del Sindaco, ma da un approccio distruttivo della stessa maggioranza. Dopodiché torna alla carica sul tema rassegna estiva:” Quando Arcangelo Sicignano si è presentato insieme all’assessore Arpaia per la creazione di una rassegna estiva io facevo notare che maggio-giugno era ormai alle porte e che le cose si programmano e non si improvvisano. Tra un comunicato fatto sui vari social e un articolo di giornale si è solo attaccato a parole, ma c’è una profonda differenza tra il dire e il fare ma questo non l’hanno ancora capito. Il tutto va a pari passo con le parole che il Sindaco Cristoforo Salvati che in ogni consiglio comunale dedica all’opposizione, denunciando di essere ostruzionisti incapaci di avere una visione della città, che puntualmente pronunciamo ma che loro non ascoltano. Quest’amministrazione si sta rivelando di successo solo negli insuccessi e nelle gaffe, e il caso della votazione dell’azienda consortile ne è l’evidenza, così come il divieto alle stesse opposizioni di presentare emendamenti volti a migliorare la società per la popolazione scafatese.”.

