Droga: sequestrati 22kg di marijuana nel Napoletano

Droga: sequestrati 22kg di marijuana in centro di spedizione nel Napoletano

Questa mattina i finanzieri della compagnia di Napoli hanno sequestrato 22kg di marijuana confezionata in tre pacchi in un centro di spedizione di Frattamaggiore (Na). Secondo la ricostruzione degli inquirenti, avrebbero individuato, nel corso di un accesso ispettivo presso un corriere, finalizzato al controllo delle spedizioni in giacenza, colli contenenti involucri abilmente confezionati e posti sottovuoto, che custodivano infiorescenze di marijuana.

Le indagini

Dalle ulteriori indagini sarebbe rinvenuta la documentazione d’accompagnamento con la quale i finanzieri sono riusciti a risalire al mittente e al destinatario, quest’ultimo risultato essere una società di Melito di Napoli. Sono ancora in corso ulteriori indagini.

