Scafati. Pignorato il conto corrente della Polizia Locale

Pignoramento del conto corrente della Polizia Locale. La scoperta è stata fatta dalla responsabile finanziaria del comune, Anna Farro, che ha verificato che il conto della polizia locale era in rosso.

I motivi della situazione

La causa: bollette non pagate in passato. Attraverso una serie di verifiche si è appurato che il conto della municipale era stato pignorato dopo la notifica di alcuni decreti diventati nel frattempo esecutivi per mancati pagamenti di alcune forniture risalenti alle annualità 2007 e 2008. Una situazione di non poco conto e quindi se non si troverà una soluzione in tempi brevi potrebbero essere messi in discussione il pagamento degli straordinari agli agenti o la pensione integrativa chi ne ha fatto richiesta. La cifra che ha fatto scattare il pignoramento non è stata resa nota ma non dovrebbe superare le decine di migliaia di euro come riporta il quotidiano “La Città”.

L’ente cerca di evadere i debiti pregressi

L’ente negli ultimi mesi ha cercato di mettersi in regola con i debiti del recente passato, infatti sono stati pagati i debiti dell’ultimo biennio, ma pare siano rimasti inevasi quelli di oltre un decennio fa. I decreti ingiuntivi sono definitivi ma nonostante ciò si proverà l’ente tenterà la strada della dilazione del pagamento, anche se questa soluzione appare di difficile attuazione.

RePol