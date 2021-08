Angri. Il bilancio di previsione approda in consiglio comunale per essere approvato. Seppure ancora su piattaforma, in video conferenza

Angri. Consiglio comunale: c’è la discussione del bilancio

Il bilancio di previsione approda in consiglio comunale per essere approvato. Seppure ancora su piattaforma, in video conferenza, il Presidente dell’assise Massimo Sorrentino ha convocato i consiglieri eletti per il giorno 31 agosto alle ore 16,00 e, eventualmente, il giorno dopo il 1° settembre alle ore 17,00 per trattare il D.U.P. ovvero il documento unico di programmazione e lo schema di bilancio di previsione armonizzato 2021/23.

Cifre e numeri

Bisognerà capire bene i numeri e le cifre dello strumento finanziario e quali importanti margini potrebbe contenere per riavviare in parte la macchina comunale, frenata in ogni settore, proprio dall’assenza di risorse finanziare che stanno impedendo all’ente già da tempo importanti azioni, e in particolare sull’annosa gestione e previsione del fabbisogno del personale, una delle maggiori criticità dell’ente.

RePol

