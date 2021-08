Rissa a San Marzano sul Sarno, denunciati

I carabinieri della stazione di San Marzano sul Sarno hanno deferito alla procura della repubblica presso il tribunale di Nocera Inferiore due cittadini di origine marocchina, di 24 e 23 anni,poiché ritenuti entrambi responsabili dei reati di rissa aggravata e lesioni personali nonché – soltanto il primo dei due, trovato in possesso di una lametta nel corso di una perquisizione personale – porto abusivo di oggetti atti a offendere.

Il deferimento costituisce il primo parziale esito delle indagini condotte

dalla stazione del luogo e dal reparto territoriale di nocera inferiore a

seguito di una lite tra extracomunitari segnalata al “112” da alcuni residenti e avvenuta nel tardo pomeriggio del 18/08/2021 in piazza Nassiriya,

zona già teatro di recenti azioni di controllo e mirati interventi effettuati

da personale dell’arma per la repressione delle forme di aggregazione

moleste e/o violente.

Giunti sul posto, i militari hanno avviato le ricerche degli autori e

indagini per la ricostruzione del fatto, che hanno consentito, poco più tardi, di

reperire i due, il primo dei quali è stato soccorso e trasportato presso il pronto soccorso del più vicino ospedale, e medicatocon numerosi punti di sutura al cuoio capelluto e al volto per i tagli riportati, nonché trattenuto precauzionalmente in osservazione per alcune ore.

Il secondo indagato, con ferite più lievi, è stato soccorso e medicato da

sanitari del 118.

Le indagini proseguono ai fini dell’identificazione degli altri responsabili nonché per l’individuazione del movente della rissa. A carico di uno dei due deferiti, risultato irregolare, è stata avviata la

procedura di espulsione dal territorio dello stato, con conseguente

provvedimento della prefettura di salerno che sarà eseguito nelle prossime

ore.

Il comando provinciale carabinieri di salerno, in relazione all’accaduto,

ha disposto l’ulteriore intensificazione dei servizi di controllo del

territorio nel centro abitato e nelle aree periferiche del comune di San

Marzano sul Sarno.