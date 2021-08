Scafati. I giovani raccontano:” Non bastano i militari al Plaza.”

I giovani di Scafati chiedono ora per il Plaza una riqualificazione sociale dopo il rafforzamento dei controlli da parte delle forze dell’ordine a quasi due mesi dal caso di cronaca che ha visto uno scontro di baby gang conclusosi con tre ragazzi accoltellati. La galleria commerciale Plaza è diventato infatti dopo gli eventi incresciosi dello scorso 21 Giugno un’area sicura e presidiata regolarmente dal corpo della Polizia Locale del Comandante Salvatore Dionisio con l’aiuto dei militari, ed è dato reale una relativa tranquillità acquisita nell’area che non registra zuffe o tafferugli di qualunque tipo da diverso tempo. Ma non è tutto oro ciò che luccica, così come spiegano i giovani scafatesi, come Donato Langone, segretario della giovanile di Scafati Arancione che racconta: “Dopo l’evento mettemmo uno striscione davanti uno dei cancelli della ormai abbandonata Scafati Solidale per denunciare la violenza.”. Purtroppo però è stato rimosso più volte da parte di chi non la pensava come noi. Ogni volta che l’abbiamo trovato l’abbiamo sempre affisso ma purtroppo da un po’ di tempo è scomparso. Riguardo la situazione attuale il Plaza sembra essere una zona più vivibile. Ma noi siamo consapevoli che non è necessaria una militarizzazione dei luoghi per riappropriarci delle nostre piazze, ma vi è la necessità di organizzare eventi, festival, contest, per riprenderci le nostre piazze e ridarle ai cittadini.”.

Il rilancio è tema fondamentale anche per i giovani del circolo culturale Cortorcircuito, che interviene con le parole di Lorenzo Coppa per sottolineare come molti problemi che hanno portato all’aggressione sono ancora lontani dalla risoluzione: “Il caso dei ragazzi accoltellati è stato solo un punto di rottura all’interno di diverse questioni sociali che colpiscono la città di Scafati, che toccano il tema dell’abbandono sociale fino ad arrivare alla nuova formazione di gruppi di criminalità organizzata che mette al centro i giovani come “scugnizzi”. Su questo nulla è stato fatto e nessuno dimostra di avere progetti di inclusione sociale per una fetta di popolazione estremamente marginalizzata, e se i ragazzi non sono più al Plaza non significa che non siano altrove a diffondere un clima di odio. Per questo continuiamo a chiedere l’apertura di spazi come lo Scafati Solidale con il quale far partire processi di riqualificazione sociale di una generazione a cui non è offerto nulla e che rischia di cadere in mano alla violenza e alle camorre.”