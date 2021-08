San Marzano. Viabilità extraurbana in affanno: la proposta di Iaquinandi

San Marzano Sul Sarno. Viabilità extraurbana in affanno. Il vicesindaco Marco Iaquinandi propone un tavolo tecnico con la Provincia di Salerno per risolvere la problematica

Viabilità extraurbana in affanno. Il vicesindaco di San Marzano Sul Sarno Marco Iaquinandi propone un tavolo tecnico con la Provincia di Salerno per risolvere la problematica della viabilità dei mezzi pesanti lungo la rete stradale extraurbana nell’agro nocerino sarnese. Iaquinandi ipotizza che una soluzione condivisa possa essere l’unica davvero percorribile, per cercare di arginare e risolvere la problematica della viabilità pesante, in un’ottica di collaborazione tra i comuni confinanti.

I dettagli della proposta

La proposta, di cui il vicesindaco si fa promotore, sarebbe stata elaborata all’indomani dell’episodio che si è registrato in via Madonna di Fatima a Pagani dov’è un automezzo pesante ha perso un carico di bins di pomodori riversati lungo la sede stradale nei pressi della rotatoria che negli anni è stata già teatro di numerosi incidenti alimentando diversi interrogativi. La situazione peggiora anche per il divieto di transito sulla nazionale dei mezzi pesanti che per raggiungere il territorio di San Marzano sul Sarno devono percorrere cinque chilometri in più, quando potrebbero raggiungere le aziende conserviere di via Filettine percorrendo solo 200 metri.

L’appello di Iaquinandi

“È chiaro che si ragiona singolarmente ce difficoltà a creare un’alternativa valida nell’interesse dei cittadini e dei lavoratori” dice Iaquinandi al quotidiano “La Città”. Una problematica che va discussa sotto ogni punto di vista insieme ai sindaci dei territori limitrofi per trovare una soluzione condivisa da tutti comuni e possibilmente in sinergia. Lo stesso Iaquinandi dalle colonne del quotidiano propone, quindi, la convocazione di un tavolo tecnico con i comuni limitrofi confinanti e insieme alla Provincia magari trovare una soluzione che possa avere una condivisione unitaria.

