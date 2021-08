Sant’Egidio del Monte Albino. C’è tranquillità per le prossime elezioni, non si perderanno circa 2000 votanti.

Il comune di Sant’Egidio del Monte Albino deve ora resistere al contropiede del Comune di Pagani per non perdere fino a circa 2500 residenti, una possibile grande fetta di vita in vista delle elezioni del prossimo autunno. La notizia che arriva dal Consiglio di Stato rispetto il rinvio a data da destinarsi del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale sulla questione dei confini tra i due comuni dell’agro non rappresenta pienamente una buona notizia per l’amministrazione politica della città. Da un lato il rinvio ad una data non definita può facilmente indurre a pensare ad una futura sentenza definitiva dopo il periodo di campagna elettorale di settembre ottobre, ma dall’altro lato permane il rischio su una vicenda vecchia di 213 anni. Perché è un caso secolare quello riguardante i confini geografici delle città di Sant’Egidio e Pagani, che nella porzione del lato destro di Via Nazionale, e in Via Pepe e Via Mazzini trova uno scontro tra i due comuni sulla legittimità di amministrare l’area che comprende circa 2500 persone. Un numero non indifferente, contando che nel comune santegidese si contano al momento 9000 abitanti e in quello paganese 35 000. Da qui una normale preoccupazione sulle prossime elezioni, che potrebbero perdere in un momento oltre il quinto della comunità votante. Ma il sindaco facente funzioni di Sant’Egidio Antonio La Mura trasmette molta tranquillità in merito, affermando che:” Il processo del ricorso al Tar non sarà un problema per le prossime elezioni e in generale per la situazione che si vive attualmente in città, ossia con i residente dell’area cittadini santegidesi. Questo perché il Consiglio di Stato nel suo rimandare a data da destinarsi il processo, spiega che questa decisione nasce da una necessità di fare chiarezza rispetto anche ad un altro simile ricorso presentato dalla Provincia di Salerno. Proprio da queste premesse, e dalle nostra argomentazioni a favore, siamo tranquilli di poter risolvere quanto prima una questione ultrasecolare.”. Una tranquillità che però prevede per il futuro un nuovo impegno nel ribadire in tutti i luoghi istituzionali i confini definitivi dell’area, su questo sempre il Sindaco La Mura spiega:” Faremo partire una petizione popolare per poter avanzare all’interno dei luoghi istituzionali della Regione Campania una mozione con la quale si ribadisce la legge con la quale la Regione può deliberare sulle condizioni dei confini dei suoi comuni, chiedendo poi che gli attuali confini che vedono l’area santegidese siano definitivamente sanciti.”.

